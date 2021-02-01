В Краснодаре появится новый, уже пятый внутригородской округ

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1 февраля 2021, 17:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе еженедельной городской планёрки глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с присутствующими планы по развитию города.



В частности, мэр заявил о появлении нового административного центра, который создадут на базе сельской администрации в Восточно-Кругликовском микрорайоне. В пятиэтажном здании, которое передала муниципалитету Росгвардия, проведут ремонтные работы.



“Управлять Прикубанским округом и центра уже довольно сложно. По численности населения этот район обошёл Новороссийск. Цифры говорят сами за себя”, — пояснил Первышов.



Кроме того, градоначальник рассказал о планах начать работу по созданию нового, уже пятого внутригородского округа. “Процесс, я понимаю, что будет не быстрый. Поэтому надо начинать с организационных вопросов”, — сообщил глава кубанской столицы.