Государство пытается передать дома престарелых в частные руки

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Гибель немощных людей на пожарах в домах престарелых свидетельствует о том, что государство пытается снять с себя обязанности по содержанию стариков и передать их частникам.



Закрыть такие заведения даже при наличии серьёзных нарушений довольно непросто. В данном случае требуется искать новое место для пенсионеров. Инициатором пересмотра закона о функционировании частных домов выступает Министерство по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве Евгения Зиничева считают, что данная сфера деятельности должна контролироваться более жёстко, чтобы исключить гибель людей. Лицензирование подобных учреждений позволит отсеять «нарушителей».



В конце прошлого года Госдума уже начала рассматривать закон, позволяющий закрывать заведения за повторные нарушения на один месяц. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что имеется перечень предложений о введении лицензирования частных домов престарелых. В России насчитывается около 1,4 тысячи пансионатов. Государство на сегодняшний день уделяет мало внимания развитию системы. По национальному проекту предусмотрено строительство только 20 новых домов престарелых. Этого катастрофически мало, так как в очереди стоит более 30 тысяч нуждающихся, сообщили в Ассоциации «Патронаж».



