Государство пытается передать дома престарелых в частные руки

Гибель немощных людей на пожарах в домах престарелых свидетельствует о том, что государство пытается снять с себя обязанности по содержанию стариков и передать их частникам.
Закрыть такие заведения даже при наличии серьёзных нарушений довольно непросто. В данном случае требуется искать новое место для пенсионеров. Инициатором пересмотра закона о функционировании частных домов выступает Министерство по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве Евгения Зиничева считают, что данная сфера деятельности должна контролироваться более жёстко, чтобы исключить гибель людей. Лицензирование подобных учреждений позволит отсеять «нарушителей».
В конце прошлого года Госдума уже начала рассматривать закон, позволяющий закрывать заведения за повторные нарушения на один месяц. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что имеется перечень предложений о введении лицензирования частных домов престарелых. В России насчитывается около 1,4 тысячи пансионатов. Государство на сегодняшний день уделяет мало внимания развитию системы. По национальному проекту предусмотрено строительство только 20 новых домов престарелых. Этого катастрофически мало, так как в очереди стоит более 30 тысяч нуждающихся, сообщили в Ассоциации «Патронаж».
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