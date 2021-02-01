После Роснано Анатолий Чубайс решил «позеленеть»

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1 февраля 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Решение Президента США Джозефа Байдена о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского Соглашения по климату и провозглашенный Евросоюзом «Зеленый курс», нацеленный на борьбу с изменением климата, создают предпосылки для возникновения внешнеполитического дисбаланса между Россией и более передовыми в климатическом плане странами. Эта ситуация неизбежно окажет влияние на эколого-экономическое развитие нашей страны и приведет к возникновению рисков в рамках подписанных Россией обязательств.

Недавно назначенный на должность специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс справедливо заявил о грубейшей за последние годы ошибке российских властей, из-за бездействия которых российские промышленные компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу.

В условиях возникающих негативных последствий для страны гражданское общество России не может оставаться в стороне, и предлагает объединить усилия для выработки совместных решений власти, общественности и бизнеса по выполнению обязательств России в рамках Парижского Соглашения с максимальной выгодой для экономики страны.

В этой связи Российская экологическая партия «Зелёные» намерены воссоздать постоянно действующий Оргкомитет по проведению международной конференции «Участие России в глобальных рыночных механизмах Парижского Соглашения», на примере постоянно действующей с 2001 по 2007 годы международной конференции «Участие России в глобальных рыночных механизмах Киотского протокола», созданной Российской экологической партией «Зелёные», Конструктивно-экологическим движением России «Кедр» и Российским Союзом промышленников и предпринимателей под руководством А.И. Вольского. Работу конференции поддерживали и активно принимали в ней участие крупные промышленные российские компании ПАО «НК «Лукойл», ПАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», ПАО «НК «Роснефть», ОК «РусАл», ПАО «ГМК «Норникель», ПАО «Сибур Холдинг», АК «АЛРОСА» (ПАО) и другие.

Целями постоянно действующего Оргкомитета станут:

1. Создание диалога между государством, бизнесом и общественностью для оценки экономического эффекта от решения экологических проблем страны в рамках Парижского Соглашения по климату;

2. Взаимодействие в реализации Парижского Соглашения по климату с ведущими международными структурами, организациями и фондами, в частности, с Генеральным директором SpaceX и Tesla Илоном Маском;

3. Выработка законодательных инициатив и нормативов по расчетам углеродного следа для крупных промышленных компаний, анализ существующего «зелёного» европейского законодательства и будущих проектов «зелёных» нормативно-правовых актов;

4. Экспертная оценка научно-технических достижений и их внедрение в промышленность;

5. Изучение и оценка эффективности поглощающих свойств российских лесов;

6. Работа с высшими учебными заведениями и молодежью по подготовке специалистов в области «зелёной» экономики.

Первое заседание Международной конференции «Участие России в глобальных рыночных механизмах Парижского Соглашения» планируется провести в Москве 25 февраля 2021 года в режиме онлайн и в режиме публичного мероприятия.