На Краснодарский край надвигается непогода

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1 февраля 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В первые дни февраля погода в Краснодарском крае испортится. О грядущих изменениях рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



На севере региона, по словам Романа, в первой половине недели ожидаются дожди, сне и мокрый снег. Кроме того, по прогнозам синоптиков усилится ветер — порывы могут превышать 20 метров в секунду. В Краснодаре на смену теплу также придут холод и ветер.



В кубанском ГУ МЧС, в свою очередь, предупредили о значительном ухудшении погодных условий на побережье Чёрного моря — в особенности в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. "Существует вероятность перебоев в работе аэропортов и другого транспорта", — дополнили в ведомстве.