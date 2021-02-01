В Латвии прикрыли российские телеканалы

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1 февраля 2021, 16:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийское телекоммуникационное предприятие прекратило ретрансляцию телеканалов «ПБК», «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Причина? Чем меньше российской пропаганды в Латвии – тем лучше!

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш похвалил данное предприятия, но «сделал вид», что это исключительно их желание:

«Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом, с точки зрения безопасности информационной среды Латвии, такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды».

Но только ли дело в российской пропаганде?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к своему источнику в Латвии за комментариями.

«Тут дело еще и в финансах. В первую очередь. Есть такой медиахолдинг «Балтийский медиа альянс», где руководителями являются Олег Солодов и Маргус Мерима. Проще сказать, этот холдинг распространял на территории Латвии все эти каналы. Было следствие, был суд, где постановили, что нарушены международные санкции, и «исчезли» 10 млн евро. Деньги приличные. Какое предприятие захочет сотрудничать с людьми у которых «подмочена» репутация?»