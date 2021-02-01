Иногородним квалифицированным кадрам во Владивостоке будут давать жилье

«Утверждать список людей, которые могут заселиться будет специальная комиссия, которая внимательно рассмотрит каждую кандидатуру, убедится, действительно ли гражданину нужно муниципальное жилье и нет близких родственников в городе, у которых можно жить. Только после работы комиссии, факт предоставления жилья будет рассматриваться прокуратурой и иными специалистами на коррупциогенный фактор. Потребность расширить перечень граждан, которым можно предоставлять муниципальное жилье появилась из-за того, что в город нужно привлекать новые квалифицированные кадры из других регионов России», — рассказала председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская.