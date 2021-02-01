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Аргументы Недели Общество 13+

Иногородним квалифицированным кадрам во Владивостоке будут давать жилье

, 15:40 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Иногородним квалифицированным кадрам во Владивостоке будут давать жилье
ключ на ладони
Такое решение приняли депутаты Думы Владивостока на заседании в январе. Как подчеркнули авторы поправок в МПА-124, речь идет именно о тех специалистах, которых нет в самом городе.

«Утверждать список людей, которые могут заселиться будет специальная комиссия, которая внимательно рассмотрит каждую кандидатуру, убедится, действительно ли гражданину нужно муниципальное жилье и нет близких родственников в городе, у которых можно жить. Только после работы комиссии, факт предоставления жилья будет рассматриваться прокуратурой и иными специалистами на коррупциогенный фактор. Потребность расширить перечень граждан, которым можно предоставлять муниципальное жилье появилась из-за того, что в город нужно привлекать новые квалифицированные кадры из других регионов России», — рассказала председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская.

В комиссию по распределению жилья войдут депутаты от разных партий. Такое решение принято для того, чтобы максимально исключить даже намек на возможность коррупции.

После принятия поправок в МПА, право на служебное жилье будут иметь только те приглашенные специалисты, чьи должности прописаны в акте. И, кроме того, необходимость именно в этом эксперте должна быть доказана.

«Если, к примеру, мэрия приглашает на работу иногороднего специалиста, то она должна доказать комиссии, что именно этот человек отличный работник и экспертов такого уровня во Владивостоке не найти», — добавила председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская.

Таким образом, теперь претендовать на служебное жилье смогут следующие специалисты. От администрации Владивостока:

  • начальник отдела,
  • начальник управления,
  • помощник и советник главы,
  • руководитель аппарата администрации,
  • заместитель и первый заместитель главы администрации.

В Думе:

  • начальник отдела,
  • помощник или советник председателя,
  • руководитель аппарата Думы.

В Контрольно-счетной Палате (КСП):

  • аудитор,
  • главный инспектор,
  • председатель КСП и его заместитель.
Кик