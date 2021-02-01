Памяти Василия Семеновича Ланового

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1 февраля 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

Уходит Эпоха. Эпоха советско-российской культуры. Не стало народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового.

Аристократ, совесть времени, честь, достоинство. И это все о Василии Семеновиче.

28 января артиста не стало. Ушел туда, где, возможно, все иначе… А нам оставил память. Светлую память. И воспоминания.

Немного более двух лет назад, когда я приехала в командировку из Риги в Москву, меня на спектакль в театр Вахтангова на спектакль «Посвящение Еве» пригласил Евгений Владимирович Князев. В главных ролях – Василий Семенович Лановой и Евгений Владимирович. Сегодня я понимаю, что это был подарок. Увидеть на сцене самого Ланового – нет слов! Почти два часа Василий Семенович и Евгений Владимирович говорили со зрителями о любви. Трогательная, вечная, сложная тема о человеческих чувствах. Я плакала на спектакле…до неприличия. Василий Семенович жил своим героем, мне даже показалось в какой-то момент, что ему стало плохо от переживаний, но опустился занавес и на поклон вышел совсем другой человек… Великий Артист!

А после спектакля я ждала Евгения Владимировича, чтобы взять интервью и увидела Василия Семеновича: он неспеша вышел из театра с огромной охапкой цветов. Шла Легенда.

И мне тогда вспомнилось интервью с Василием Семеновичем, которое мне посчастливилось взять у Актера несколько лет назад… Я вспомнила, как он рассказывал о русской классике, о современных молодых актерах:

«Для актера русская классика – великая школа. Я очень люблю Пушкина, Серебряный век, Ахматову… И это навсегда останется со мной. Только русская классика может воспитать актера. Сегодня, к сожалению, многие об этом забыли. Российский актер стал другим… Более «легким». Русский актер рвет свое сердце, душу… Сегодня иное время – потребительское. Многое стало для развлечений. Ушла глубина, уходит и классика, а значит и душа уходит…»

Уходит Эпоха. Уходят великие. Не стало Василия Семеновича Ланового. Останутся фильмы. Конечно, «Офицеры», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны»… А лично мне останется и подарок – «Посвящение Еве».