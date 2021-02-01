«Каждому поколению хочется своей революции», Жириновский рассказал, что 30 лет назад тоже участвовал в митингах

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, в молодости у всех бурлит адреналин в крови, и всем хочется перемен, да он и сам 30 лет назад участвовал в митингах и его трижды задерживали.

«Каждому поколению хочется своей революции. Более 30 лет назад я тоже участвовал в митингах на Пушкинской площади. Меня трижды задерживали, штрафовали. Молодежь всегда хочет двигаться вперед, а часть граждан всегда против власти. Нужно говорить с молодежью на ее языке», - написал депутат в Twitter.

Однако пользователи сети заметили, что революция, кровь и жертвы совсем никому не нужны, люди выходят на улицы ради социальной справедливости и равенства перед законом.

«В вашем возрасте пора с пенсионерами говорить на одном языке, а молодежь хочет говорить с молодыми», «И что вы можете сказать молодежи? Что чиновники обещают больше не воровать? Что нужно еще потерпеть, а вот завтра будет прорыв? Что светлое будущее, про которое вы говорили 20 лет, не за горами?», «Революция никому не нужна. Нужна правда и законы, работающие для всех», - написали Жириновскому в комментариях.