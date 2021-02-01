Собянин отметил масштаб программы реконструкции столичных поликлиник

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Сергей Собянин открыл после начатой год назад комплексной реконструкции филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на ул. Теплый Стан. Мэр подчеркнул, что медицинское учреждение, в котором получают помощь свыше 30 тыс. человек, оснащено всем необходимым, в том числе сложным диагностическим оборудованием.

Также по видеосвязи мэр столицы открыл еще три детские поликлиники: филиал №1 ДГП №7 в Вешняках, головное здание ДГП №15 в Тимирязевском районе, и ДГП №118 в Северном Бутово. Все это часть большой программы по реконструкции и обновлению московских поликлиник. Сейчас в работе находится около полусотни лечебных учреждений. В 35 зданиях идет ремонт, многие будут открыты в этом году. В 11 поликлиниках реконструкция уже закончена.

Собянин поблагодарил медработников – во время пандемии на них легла серьезная нагрузка. «Это и диагностика, и выездные бригады по лечению ковидных больных, и КТ-центры, и все наблюдение, которое велось, и оказание помощи для тех, кто проходил эту болезнь в легкой форме. Это очень важно. Иначе многие из этих пациентов оказались бы тяжелыми в наших клиниках с непонятным исходом. И такое внимательное отношением к ним все это время – это дорого стоит, это стоит тысячи жизни москвичей», – сказал мэр.

Поликлиника в районе Теплый Стан находится в четырехэтажном здании 1984 года постройки. Помещения оборудовали кондиционерами, телевизорами и мягкими и креслами, установили кулеры с питьевой водой, озеленили прилегающую территорию. Кабинеты врачей расположены так, чтобы вероятность возникновения очередей была как можно меньше. Пациенты с симптомами инфекционных заболеваний проходят в поликлинику через отдельный фильтр-бокс. И главное - в поликлинике установили 1 тыс. 369 единиц современного медицинского оборудования. Теперь специалисты смогут проводить самые современные виды диагностики. Особенно это важно для наблюдения пациентов, переболевших коронавирусом.

Кстати, в 13 поликлиниках столицы, в том числе в обновленной 134-й, в рамках реализации специального проекта администраторами стали сотрудники центров госуслуг «Мои документы», имеющие большой опыт взаимодействия с людьми.