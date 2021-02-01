Москвич без жилья окопался в землянке на Ярославском шоссе

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1 февраля 2021, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Александра Беленького

Юрий Алексеев работал юристом в российской столице. Ему не удалось накопить денег на приобретение собственного жилья, в результате чего он поселился в землянке во Владимирской области. Он завёл свой блог в сети и стал местной знаменитостью.



За водой Юрий ходит на ручей, который протекает неподалёку от жилища. В зимнее время для добычи воды приходится долбить лёд. Землянка обогревается при помощи печи, которую отшельник сложил сам. На ней же готовится еда.

Одним из увлечений мужчины является буккроссинг. Благодаря этому ему и гостям всегда есть что почитать.



У отшельника есть компьютер, айфон, которые работают от солнечных батарей. Единственным компаньоном Юрия является белый кролик. Вместе с ним они коротают холодные зимние вечера. Через свой личный блог в сети отшельник рассказывает о своих достижениях и необычной жизни. У Юрия много знакомых, которые навещают его. Для приёма гостей имеется отдельное строение – индейское типи. Там в же в зимний период хранится часть вещей.



По ночам Юрий ходит за дровами. Чтобы осветить дорогу и пространство возле жилища, есть несколько фонарей. Отшельник доволен своей жизнью, которая не является скучной и однообразной. Сигналы миру Юрий подаёт посредством огромных растяжек, на которых он пишет о своих планах, например, баллотироваться в Думу города Александрова, или выражает свою политическую позицию.



