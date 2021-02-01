Россияне прописывают в своих квартирах тысячи иностранцев

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

В различных регионах страны каждый день обнаруживаются «резиновые квартиры». В них зарегистрированы нелегальные мигранты. Владельцы жилья незаконно оформляют приезжим фиктивную регистрацию по месту пребывания. За такие услуги собственники получают денежное вознаграждение от 2,5 до 5 тысяч рублей.



Нередко принимающей стороной оказываются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Объявления о прописке можно легко найти в СМИ и сети. Также информация активно распространяется при помощи сарафанного радио среди диаспор. Иностранцам регистрация необходима для трудоустройства и получения гражданства в дальнейшем.



За фиктивную регистрацию иностранца предусмотрено уголовное наказание. Кроме того, мигранты обязаны покинуть страну в течение установленного срока. В Федеральной миграционной службе сообщили, что постановка иностранцев на учёт очень часто происходит без ведома регистрирующих органов.



