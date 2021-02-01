Для челябинцев станут доступными бесплатные пересадки на общественном транспорте

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1 февраля 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В городе начала действовать единая транспортная карта

Как сообщил на традиционном аппаратном совещании вице-мэр Максим Куляшов, единой транспортной картой можно будет рассчитываться за проезд на троллейбусах, автобусах и трамваях. В нее включены 28 маршрутов электротранспорта и 27 автобусных маршрутов. Кроме того, в течение часа горожане могут совершать бесплатные пересадки.

«При оплате первой поездки на карте автоматически сохраняется информация об этом, при пересадке с нее спишется сумма, недостающая до 25 рублей. Последующие пересадки будут бесплатными», – пояснил Максим Куляшов.