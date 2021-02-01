Депутат Мосгордумы Головченко: Алгоритмы столичного Штаба по защите бизнеса будут востребованы в регионах

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1 февраля 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал Агентству городских новостей «Москва», что разработанные столичным штабом по защите бизнеса «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых» будут востребованы в других регионах России не менее, чем в столице.

Сообщается, что «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых» были созданы в апреле 2020 года и регулярно обновляются. Эти сборники содержат пошаговые инструкции и шаблоны документов для различных спорных случаев - решения арендных, трудовых, налоговых и других вопросов.

«Столичный штаб по защите бизнеса разработал алгоритмы поведения для представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые помогают сэкономить время и силы, а часто и деньги. Сейчас это очень важно для всех без исключения предпринимателей во всей стране, которые вынуждены посвятить себя «вытягиванию» дела после кризисных месяцев. Мне кажется хорошей идеей, если у них появится подобная шпаргалка», - отметил Головченко.

По его словам, речь идет о решении вопросов с арендой, получению кредитов, а также о консультациях по льготам и мерам поддержки, которые предоставляются бизнесу во время пандемии COVID-19.

Столичный депутат подчеркнул, что к настоящему времени инструкциями воспользовались уже более 15,5 тыс. раз. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в законодательстве и публикуются в собственном Telegram-канале - t.me/npa_biz.

Столичный штаб по защите бизнеса возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. В Штаб входят представители 16 столичных органов исполнительной власти и территориальных отделений семи федеральных органов власти: Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Росреестра, министерства внутренних дел РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Роструда. Одной из задач Штаба является создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Москве, содействие развитию конкуренции и совершенствование законодательства. Юристы Штаба консультируют предпринимателей по всем вопросам, связанным с административными барьерами и возможными нарушениями со стороны органов исполнительной власти.