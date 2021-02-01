Бизнесмен Григорий Карамалак опроверг своё задержание
1 февраля 2021, 09:57[ «Аргументы Недели» ]
В ряде СМИ прошли сообщения о задержании по запросу молдавской прокуратуры бизнесмена Григория Карамалака.
Наш корреспондент связался с самим «задержанным». Карамалак опроверг собственное задержание и связал появившийся в СМИ фейк с возможными недобросовестными действиями конкурентов по бизнесу. Карамалак также отметил, что приписываемый ему рядом СМИ статус «авторитетного» предпринимателя не имеет под собой никаких оснований. В данный момент бизнесмен вместе со своими адвокатами рассматривает возможность подачи исков против СМИ, публикующих клеветническую информацию, наносящую ущерб его деловой репутации.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.