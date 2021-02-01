Бизнесмен Григорий Карамалак опроверг своё задержание

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В ряде СМИ прошли сообщения о задержании по запросу молдавской прокуратуры бизнесмена Григория Карамалака.

Наш корреспондент связался с самим «задержанным». Карамалак опроверг собственное задержание и связал появившийся в СМИ фейк с возможными недобросовестными действиями конкурентов по бизнесу. Карамалак также отметил, что приписываемый ему рядом СМИ статус «авторитетного» предпринимателя не имеет под собой никаких оснований. В данный момент бизнесмен вместе со своими адвокатами рассматривает возможность подачи исков против СМИ, публикующих клеветническую информацию, наносящую ущерб его деловой репутации.