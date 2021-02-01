Юрист Шалаев объяснил, почему могут забрать единственное жилье

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

коробки, фото: pixels.com

Юрист Владимир Шалаев рассказал, что забрать единственное жилье могут, если оно является предметом залога. Однако, по его словам, из этого правила есть исключения, которые обычно не касаются добросовестных должников.

Шалаев отметил, если имущество находится в залоге, то в случае задолженности банк получает решение суда и утверждает положение о порядке продажи, а управляющий проводит торги по реализации объекта. При этом с незалоговым жильем ситуация обстоит сложнее, уточнил он.

В декабре 2020 года Верховный суд принял решение, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя.

«Между тем в некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу» - пояснил юрист.

Шалаев предупредил, что лишиться единственного жилья можно и в рамках банкротства, если оно будет признано роскошным или удастся доказать, что должник там не живет. Эксперт подчеркнул, что добросовестным должникам и членам их семей бояться таких рисков не стоит. Главное, своевременно сообщить об этом финансовому управляющему и суду, добавил он.