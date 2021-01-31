В центре столицы сотрудник полиции спас жизнь мужчине
31 января 2021, 19:32[ «Аргументы Недели» ]
В Москве на ул. Большая Бронная мужчина пытался поджечь себя, как сообщается, по личным мотивам. Его спас полицейский – ему удалось потушить огонь всего за несколько секунд.
Старший лейтенант Илья Алтынов во время несения службы заметил человека, который прямо в центре столицы облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. «Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в правоохранительных органах.
По предварительной версии, причина столь отчаянного поступка мужчины – личные имущественные отношения.
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