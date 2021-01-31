Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков оценил сценарий о возможном ударе НАТО

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31 января 2021, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Калининград, фото: pixabay.com

Власти Калининградской области порекомендовали вместо разработки "планов вторжения" в регион подумать о создании туристических маршрутов, так как Калининградская область обладает "огромным туристическим потенциалом".

Дмитрий Лысков назвал эту идею "фантастическим сценарием", отметив, что подобные сценарии сочиняются различными экспертами и институтами.

В СМИ был опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы "Искандер" и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска. В наступлении примут участие 30 тысяч польских солдат.