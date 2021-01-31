Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков оценил сценарий о возможном ударе НАТО
31 января 2021, 19:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти Калининградской области порекомендовали вместо разработки "планов вторжения" в регион подумать о создании туристических маршрутов, так как Калининградская область обладает "огромным туристическим потенциалом".
Дмитрий Лысков назвал эту идею "фантастическим сценарием", отметив, что подобные сценарии сочиняются различными экспертами и институтами.
В СМИ был опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы "Искандер" и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска. В наступлении примут участие 30 тысяч польских солдат.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.