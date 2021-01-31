Жертвы коронавируса среди артистов

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели», Елизавета ОРЕХОВА ]

Фото: cоцсети

В заголовках новостей все чаще и чаще мы читаем: сегодня с нами не стало актера, певца, а причина – осложнения после COVID-19. Эта страшная болезнь забирает абсолютно любого человека, и ей неважно какого он социального статуса. Так, пандемия добралась и до российского шоу-бизнеса.

На 72 году жизни скончался советский и российский режиссер, актер и журналист Михаил Борисович Борисов - любимец миллионов. В свое время артист являлся режиссером-постановщиком спектаклей в драматическом театре им. Ермоловой, Театре сатиры и московском театре Олега Табакова. В качестве актера Михаил проявил себя в таких кинокартинах как «Ермоловы», «Обручальное кольцо», «Сваха», «Журавль в небе» и тд. Но по-настоящему знаменитым Борисов стал благодаря телепрограмме «Русское лото», которую журналист вел с 1994 года до конца жизни. Недомогания у телеведущего появились во время съемок осенью прошлого года, после чего его госпитализировали и поставили диагноз коронавирус. К сожалению, организм Бориса не выдержал, и артист скончался 19 сентября 2020 года.

Михаил Борисович Борисов

«Человек-амфибия» или Владимир Борисович Коренев – сердцеед советских девушек. Он являлся одним из самых красивых мужчин своего времени. Владимир был не только актером, но и педагогом. Коренев известен по таким картинам, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и по многим другим. А в 1961 году актер вошел в труппу Электротеатра Станиславского, где до 2015 был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. «Ихтиандр» ушел из жизни вследствие коронавирусной инфекции 2 января 2021 года.

Владимир Борисович Коренев

Мир потерял легендарного актера советского кино Василия Семеновича Ланового. Военное детство актера было нелегким, но это лишь закалило Василия. Актерские задатки у юноши стали проявляться еще в далеком 1947 году, когда он начал брать уроки сценического мастерства в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. Далее он поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, откуда началась его полноценная карьера актера. Лановой снимался в огромном количестве известных кинокартин, которые вошли в состав «золотой коллекции» отечественного кинематографа: «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна Каренина» и многие другие. Фактурный и привлекающий внимание всех женщин актер, имеет внушительный список как фильмографии, так и театральных постановок: в роли Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец»), Троцкого («Брестский мир»), Фортинбраса («Гамлет»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Маяковского («Конармия»), Пушкина («Шаги Командора»), и многие другие. Актера госпитализировали 2 января в больницу с симптомами коронавируса, но Василий не чувствовал никакого ухудшения в самочувствии. К несчастью, 28 января 2021 года его не стало.

Василий Семенович Лановой

Пандемия унесла жизни множества артистов, поэтов, композиторов и деятелей искусства, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. В нашей эпидемической обстановке нельзя забывать о безопасности и защите от смертельного вируса, ведь это может коснуться каждого!