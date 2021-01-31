Наказание за участие в несогласованных акциях. Советница губернатора предложила отправлять юношей в армию, девушек - на работы

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31 января 2021, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Портал Ulpressa, Говорит Москва

Фото: соцсети

Советница ульяновского губернатора Сергея Морозова Светлана Опёнышева придумала новый способ наказания молодежи за участие в несогласованных акциях протеста. Она считает, что юношей надо отправлять в армию, а девушек – на принудительные работы.

Об этом она написала в Telegram-чате «Молодёжь скандирует: «Требуем перемен». У меня вопрос — каких. Если бы была моя воля, издала указ для всех требующих перемен — парней отправила в армию, а девушек на принудительные работы на благо нашей Родины», — предложила советница. Так же она сказала, что «демократия хорошо, но сейчас не демократия».

Чуть позже, когда Опёнышевой позвонили из Москвы и попросили обосновать свои предложения, она решила оправдаться, сказав, что ее слова «не стоит читать буквально», а она просто имела ввиду, что «молодёжи надо найти применения. Например, заняться добровольчеством. Делать добрые дела. Волонтёром можно пойти поработать и времени не будет на глупости». Вот так армия и принудительные работы с легкой руки чиновницы были заменены на волонтерские проекты.