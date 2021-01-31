Анна Курникова опубликовала видео, как говорит с младшей дочкой на русском языке

Анна Курникова опубликовала видео, на котором запечатлена в Майами со своей младшей дочкой Мэри.
Российская теннисистка и ее супруг испанский певец Энрике Иглесиас растят троих детей.
Старшие дочь Люси и сын Николас - двойняшки, им в декабре исполнилось по три года. Дочери Мэри исполнился один год.
Поклонники 39-летней Анны Курниковой заметили, что она говорит с малышкой на русском языке. "Как мило, что говорите по-русски", - написали подписчики в комментариях.
Анна Курникова и малышка Мэри сидели на крылечке виллы в Майами и наблюдали за океаном и яхтами. Мама рассказала дочке про лодки, Мэри пока не говорит, но эмоции выражает, в том числе ручками.
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