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Анна Курникова опубликовала видео, как говорит с младшей дочкой на русском языке

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Курникова опубликовала видео, как говорит с младшей дочкой на русском языке
Анна Курникова, фото из соцсети

Анна Курникова опубликовала видео, на котором запечатлена в Майами со своей младшей дочкой Мэри.
Российская теннисистка и ее супруг испанский певец Энрике Иглесиас растят троих детей.

Старшие дочь Люси и сын Николас - двойняшки, им в декабре исполнилось по три года. Дочери Мэри исполнился один год.

Поклонники 39-летней Анны Курниковой заметили, что она говорит с малышкой на русском языке. "Как мило, что говорите по-русски", - написали подписчики в комментариях.

Анна Курникова и малышка Мэри сидели на крылечке виллы в Майами и наблюдали за океаном и яхтами. Мама рассказала дочке про лодки, Мэри пока не говорит, но эмоции выражает, в том числе ручками.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

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