Смотрительница Музея Победы рассказала о деликатном замечании Путина
31 января 2021, 15:41[ «Аргументы Недели» ]
Смотрительница Музея Победы на Поклонной горе Елена Анисимова рассказала, как экспозицию "Подвиг народа" в музее посетил российский лидер Владимир Путин. Президент увидел ошибку и шёпотом указал на нее.
Путин указал, что в реконструкции венского кафе было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte", которое, по его словам, на самом деле звучит иначе. Анисимова заявила, что обязательно выучит правильный вариант, и в дальнейшем будет использовать его в работе.
В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и познакомился с деятельностью проекта "Без срока давности".
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