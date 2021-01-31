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Аргументы Недели Общество 13+

Смотрительница Музея Победы рассказала о деликатном замечании Путина

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Смотрительница Музея Победы рассказала о деликатном замечании Путина
Музей Победы, фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Смотрительница Музея Победы на Поклонной горе Елена Анисимова рассказала, как экспозицию "Подвиг народа" в музее посетил российский лидер Владимир Путин. Президент увидел ошибку и шёпотом указал на нее.

Путин указал, что в реконструкции венского кафе было использовано приветствие "Guten Abend! Bitte", которое, по его словам, на самом деле звучит иначе. Анисимова заявила, что обязательно выучит правильный вариант, и в дальнейшем будет использовать его в работе.

В день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент посетил Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и познакомился с деятельностью проекта "Без срока давности".

НС

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