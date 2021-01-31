Медсестра из поселка в Хабаровском крае пожаловалась, что в больнице нет инфекционного отделения и не прилетает санавиация

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Медработники из отдаленных районов страны все чаще находят в себе мужество рассказать правду о том, что происходит в больницах во время пандемии. И это несмотря на то, что знают - многих коллег после такого вынуждают уйти с работы.

Поселок Высокогорный Ванинского района. Медсестра опубликовала видео, на котором говорит, что больных ковидом уже некуда класть, санитарная авиация не прилетает даже к тяжелым пациентам.

У нас за эту неделю поступило трое больных. У одной подтвердился по тест-полоске коронавирус. Так как у неё динамика более-менее положительная, сильной температуры нет, её отпустила врач домой. Вторую, которая спустя неделю уже ходила своими ногами, положили в отдельный бокс. В палату для тяжелобольных, где имеется санузел. Человек за 3 дня умер. Коронавирусный тест не показал. Но она умерла от обширной пневмонии на четвёртые сутки в отделении. Сказали сначала всё обработать, закрыть отделение на стационар, разогнать больных. Лежало трое больных у нас. Больные встали в позу. Ну ладно, долечиваться они решили. С нами никого не класть, кроме инсультов и инфарктов. Сегодня к нам привозят женщину. Опять с двусторонней пневмонией, опять такая же песня, опять тест показывает, будто бы отрицательный результат. Но у нее состояние тяжелое, с кислородом ситуация никакая. Доктор попытался вызвать санавиацию, но они почему-то не прилетели. Завтра будут повторно решать этот вопрос. Дело в том, что лежат больные в отделении. У нас нет инфекционного отделения. На этаже находится детская консультация, и мы все работаем вот в таком режиме, с такими больными. На наш запрос сказали: не нравится – увольняйтесь.