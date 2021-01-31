Ректор Астраханского госуниверситета «с болью в сердце» подписал приказ об отчислении троих студентов из-за поддержки Навального

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31 января 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ректор АГУ К.А. Маркелов, Вконтакте.

фото: vk.com/clubrectorasu

Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов сообщил об отчислении трох студентов из-за административных дел за участие в митинге в поддержку Алексея Навального.

Студентке Вере Иноземцевой, задержанной 23 января полицией и отчисленной из вуза, вменяют статью 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Уважаемые студенты АГУ! Хочу обратиться к вам и как ректор, и как просто человек. Вы знаете, что после событий 23-го января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов.

Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — написал ректор АГУ в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал молодых людей ознакомиться с двумя интересными документами, подготовленными студентами юридического факультета университета.