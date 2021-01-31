Хоровод - новый символ несогласованных акций протеста Дальнего Востока и Сибири
31 января 2021, 12:22[ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке, где была перерыта центральная плошать, люди вышли на лёд и водили хоровод вокруг полицейского снегохода. В Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске люди также водят хороводы в плотном кольце полицейских. И на фото видно, что силовиков раза в три больше, чем самих протестующих.
В Челябинск по последним данным здесь на митинг вышли 2 тысячи человек. А к этому часу самые многочисленные акции протеста в регионах проходят в Екатеринбурге и ещё в Новосибирске. Несмотря на то, что все акции и шествия проходят мирно, людей все равно задерживают.
По данным ОВД-Инфо, задержанных 250 человек, больше всего во Владивостоке – 96 человек. На митинге в Москве задержан Николай Сванидзе, правда телеведущего отпустили почти сразу же.
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