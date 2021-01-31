Финансовый эксперт Харченко перечислила выгодные способы вложения денег

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

деньги, фото: pixels.com

Финансовый советник Анна Харченко заявила, что сто тысяч рублей в нынешних реалиях – «неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля». По ее словам, доступность и многообразие инструментов, а также тарифы брокеров позволяют начать вкладывать деньги практически с любой суммы.

Харченко отметила, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов: на какой срок инвестор готов размещать деньги, какую доходность хочет получить, как относится к риску, общее финансовое положение и источники дохода. Поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели, следует учитывать и знать свой риск-профиль, пояснила она. Эксперт предлагает выбирать альтернативу вкладу – ОФЗ, если человек не готов к существенному риску или срок ограничен.

«Это государственные облигации России. Большим преимуществом облигаций в отличие от вклада является то, что продать их можно в любой момент, при этом проценты вы не потеряете», - уточнил собеседник.

Харченко рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации, если уровень доходности от государственных облигаций не устраивает. Также она советует акции российских компаний, но призывает не тратить всю сумму на одного эмитента, а создавать портфель.

«Можно присмотреться к представителям нефтегазового и металлургического секторов, золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно. Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок — один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам», - почеркнула она.

Однако, если человек не хочет глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то он может выбирать биржевые фонды на интересующие рынки.