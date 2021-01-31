Клинический психолог рассказал, как определить зависимость от соцсетей

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Люди, оказавшиеся на самоизоляции, или на карантине, в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стали больше проводить времени в мессенджерах, социальных сетях и вообще в Интернете.

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс заметил это по своим клиентам, кто-то из них даже стал зависим от соцсетей. И некоторых уже напрягает тяга к Интернету.

По определению психолога, некоторые из его клиентов обратились к нему за помощью, чтобы избавиться от зависимости от соцсетей. Хорс пояснил, что "первый шаг в работе с любой зависимостью — это признание, что она есть, пока человек не признаёт, что он зависим, работать не с чем".

У зависимости есть чёткий признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия, - передает RT cо ссылкой на психолога.

По словам психолога, следующий шаг после признания зависимости заключается в том, что нужно занять правильную позицию - нужно понять для себя, что ты хочешь "заняться спортом, работой, отношениями, развитием", но зависимость тянет в соцсети. Если человек такую позицию занимает, ему проще справляться с желанием "нырнуть" в соцсеть.

По словам Хорса, есть приложения, которые показывают время проведения в программе, в смартфоне. Когда видишь каждый день, сколько времени улетает на соцсеть, легче справиться с зависимостью.

Психолог посоветовал разделить лист на две части: слева написать то, чего человек не хочет, а справа, указать свои желания. И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть, с целями, желаниями, повесить прямо перед глазами. Тогда легче будет понять, что это постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей.