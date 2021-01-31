Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
31 января 2021, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
В трёх аэропортах Москвы в воскресенье, 21 января, задержаны и отменены около 30 рейсов. Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту «Внуково» задержано семь рейсов и три рейса отменено.
В воздушной гавани «Домодедово» задержаны 11 рейсов, один отменён. В аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса. Четыре рейса отменено.
Накануне, в субботу, 31 января, вечером, в столичных аэропортах задержано и отменено почти 20 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», «Внуково» задержаны два рейса и три отменены. В «Домодедово»четыре рейса задержаны и два отменены.
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