Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

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31 января 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

В трёх аэропортах Москвы в воскресенье, 21 января, задержаны и отменены около 30 рейсов. Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту «Внуково» задержано семь рейсов и три рейса отменено.

В воздушной гавани «Домодедово» задержаны 11 рейсов, один отменён. В аэропорту «Шереметьево» задержаны три рейса. Четыре рейса отменено.

Накануне, в субботу, 31 января, вечером, в столичных аэропортах задержано и отменено почти 20 рейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», «Внуково» задержаны два рейса и три отменены. В «Домодедово»четыре рейса задержаны и два отменены.

В «Шереметьево» задержаны семь рейсов.