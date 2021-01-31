Николая Платошкина выписали из больницы

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31 января 2021, 01:42 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат находящегося под домашним арестом Николая Платошкина Александр Обозов рассказал о состоянии здоровья известного политика. Приводим фрагмент интервью на ютуб-канале Андрея Караулова.

Его вчера выписали из больницы. Сейчас он находится дома. Ему предстоит еще серьезное лечение, но уже по месту нахождения, под домашним арестом. Состояние его здоровья можно, с большой натяжкой, конечно, назвать удовлетворительным. Хотя ему еще в принципе тяжело ходить и разговаривать. Я считаю, что причиной такого тяжелого заболевания явились, конечно, действия следователя. На сегодняшний день Николай Платошкин уже восемь месяцев находится под домашним арестом и без прогулок. Такие условия и спровоцировали резкое ухудшение состояния здоровья. Потому что в принципе в сентябре этого года Николай Николаевич уже был госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом я говорил еще ранее. Там он находился какое-то время в отделении интенсивной терапии. После выписки из больницы лечащий врач Николая Николаевича рекомендовал ежедневное нахождение на свежем воздухе не менее двух часов. Кроме того, другой врач-эксперт пришел к однозначному выводу, что развивающаяся у Николая Николаевича гиподинамия в связи с отсутствием возможности пеших прогулок на свежем воздухе неминуемо приведет к резкому ухудшению состояния здоровья. Это в принципе очевидно. Но, к сожалению, мы все увидели, что самые худшие опасения врачей стали реальностью. Николай Николаевич действительно опять оказался в больничной палате между жизнью и смертью. Сейчас он выписан и находится дома, но ему еще предстоит борьба за восстановление здоровья.