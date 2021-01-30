Эстония: генконсул Юрий Грибков и дефицитная вакцина

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30 января 2021, 23:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Очередной скандал в Эстонии: генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил вторую дозу вакцины Pfizer. Центральная больница города начала свое внутреннее расследование.

В Эстонии пока только идут разговоры, что, например, руководители страны могут «встать» в очередь на вакцинацию от коронавируса вместе с работниками первой линии. Министр здоровья и труда Танель Кийк заявил прибалтийским СМИ, что пока «не обсуждается такая возможность, хотя, здоровье политиков и возможность работать – важно в период коронавируса».

А тут такое «происшествие»! Генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди укололся не российским «Спутником», а иноземной вакциной. Ключевое слово – тайно.

Что известно на данный момент?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к своему источнику в Эстонии:

«Насколько я знаю, то генконсул Юрий Грибков в понедельник должен отбыть в Россию. Видимо, для дальнейших объяснений. В центральной больнице, где он делал уже вторую вакцинацию, началось внутреннее расследование. Интересно то, что все дозы вакцины находятся «на контроле». Понятно, что пока на всех вакцины не хватает. Так как же генконсул смог ее получить? Насколько я знаю, врач, который (а) делал (а) вакцину, разумеется, отрицает свое участие. До сих пор отрицает. А вот генконсул признался. Известно, что он входил в больницу с «интересным» пакетом с… «подарками». Предположительно там был алкоголь. Думаю, что впереди очередное разбирательство и большой интерес прессы».