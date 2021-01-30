Стюардесса рассказала, как мстит грубым пассажирам

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30 января 2021, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

стюардесса, фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Популярный блогер Даррон Кардос в TikTok спросил своих подписчиков, как они реагируют на грубость и хамское поведение своих клиентов. Канадская стюардесса Хелена Хендбаскет рассказала о своей мести.

Стюардесса с удовольствием регистрирует их на места около туалета, что особо неприятно при долгих перелетах.

Сотрудник отеля поведал, как отомстил постояльцам, которые не оставили ему чаевых за доставленный в номер багаж. Он запомнил их номер и позвонил посреди ночи, а затем повесил трубку.

Другая сотрудница гостиницы призналась, что грубым клиентам она давал ключи от номеров над шумным паркингом.

Стюардесса из России рассказала о главных страхах бортпроводников.