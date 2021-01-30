Заслужил город - получили чиновники. Администрация Химок выписала себе премии на 25 дополнительных окладов

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: из открытых источников

В Московской области есть такой конкурс, называется "Прорыв года". Премии дают за интересные и нужные инициативы в экономике, социальной сфере, культуре, образовании.

Губернатор Воробьёв выделил на поддержку инициатив один миллиард рублей, и его делили сразу несколько округов. В идеальном мире награду должны были вложить в дальнейшее развитие. Но до идеально мира на как до Луны, а потому в Химках, получив 140 миллионов за первое место, ни на какие социальные проекты их решили не тратить, а чиновники просто взяли и выписали себе "25 дополнительных окладов".

Премии урвали почти все: главы, заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов в управлениях. Только не те, за чьи интересные и добрые дела и была получена премия.