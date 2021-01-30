Поклонская призвала россиян остаться дома 31 января и не поддаваться на красивые лозунги

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Наталья Поклонская. Телеграм

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила, что людей снова пытаются собрать на незаконные митинги по всей стране, и посоветовала не слушать «красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое».

«Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не толкать молодых и амбициозных подростков к правонарушениям, выводить их в неконтролируемую толпу, раскручивать провокационные истории для достижения своих целей — это то, что умеют (кстати, не очень профессионально) «борцы за справедливость», - заявила Поклонская.

Бывший прокурор Крыма убеждена – трудно ответить на вопрос о том, что хорошего и созидательного сделали организаторы протестных акций. По словам Натальи Поклонской, все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой. «Даже ценой жизни наших детей», - написала она в соцсетях и напомнила, что так было в 2013 году в Киеве (по ее мнению).

«Есть законные пути решения любых вопросов. Всем желаю спокойных и уютных выходных!» - заключила депутат.

Тем временем ранее Наталья Поклонская говорила, что не понимает, за что задержали Алексея Навального, в защиту которого и собираются выйти протестующие.