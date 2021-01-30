Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие
30 января 2021, 14:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН Москва
Источник в правоохранительных органах сообщил, что порядка 40 % тех, кого задержали на несогласованной с властями акции протеста в столице 23 января, оказались жителями других городов.
В несанкционированной акции в Москве, по данным правоохранительных органов, приняли участие около 4 тыс. человек. Как выяснилось, приблизительно тысяча шестьсот из них – приезжие.
Тем временем Следственный комитет РФ уже ведет расследование более 20 уголовных дел. По стране начаты шесть доследственных проверок о проведении незаконных акций. В связи с мероприятием 23 января за неделю в столичные суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях.
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