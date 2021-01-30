Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

Аргументы Недели → Общество 13+

30 января 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил, что порядка 40 % тех, кого задержали на несогласованной с властями акции протеста в столице 23 января, оказались жителями других городов.

В несанкционированной акции в Москве, по данным правоохранительных органов, приняли участие около 4 тыс. человек. Как выяснилось, приблизительно тысяча шестьсот из них – приезжие.

Тем временем Следственный комитет РФ уже ведет расследование более 20 уголовных дел. По стране начаты шесть доследственных проверок о проведении незаконных акций. В связи с мероприятием 23 января за неделю в столичные суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях.