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Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие
Фото: Global Look Press

Источник в правоохранительных органах сообщил, что порядка 40 % тех, кого задержали на несогласованной с властями акции протеста в столице 23 января, оказались жителями других городов.

В несанкционированной акции в Москве, по данным правоохранительных органов, приняли участие около 4 тыс. человек. Как выяснилось, приблизительно тысяча шестьсот из них – приезжие.

Тем временем Следственный комитет РФ уже ведет расследование более 20 уголовных дел. По стране начаты шесть доследственных проверок о проведении незаконных акций. В связи с мероприятием 23 января за неделю в столичные суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях.

РК

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