Сергей Фургал назвал «хулиганством» репортажи о нем по федеральным каналам

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30 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал признался, что, по его мнению, федеральные телеканалы «хулиганят», показывая сюжеты о нем. Об этом он сообщил в беседе с секретарем Общественной наблюдательной комиссии Алексеем Мельниковым.

В последнею встречу общественника и экс-чиновника поговорить о здоровье Фургала почти не удалось. Зато успели обсудить политические вопросы, и даже прошедшие выборы в США и пришедшего на пост президента Джо Байдена. Мельников сообщил, что Сергей Фургал сказал «интересную фразу»: «Нам отсюда виднее, чем вам», - сказал Фургал Мельникову, объяснив, что в СИЗО «есть время, чтобы обдумать многие вопросы».

Полсленовогодние дни в СИЗО Фургал назвал самыми спокойными для себя со дня ареста – 9 июля. В это время ему удалось поразмышлять и почитать книги. Сейчас он читает произведение Арифа Алиева.

Фургалу все еще не приходят письма и телеграммы. Но он слышал поздравления и музыку – такой подарок устроили активисты, поддерживающие бывшего губернатора, под стенами «Лефортово» для Фургала.

Кроме того, он признался, что написал стихотворение, однако пока оно нигде не опубликовано.