В ГУВД Москвы назвали число преступлений, раскрытых с помощью уличных камер

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30 января 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МВД России по г. Москве

Фото: Global Look Press

В 2020 году с помощью системы «Безопасный город» в столице удалось раскрыть более 5 тыс. преступлений различной степени тяжести. В том числе 40 убийств. Также камеры помогают предотвратить правонарушения.

В ГУВД отметили, что уличные камеры повышают эффективность расследований всех категорий правонарушений. «За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж", - сообщает московская полиция.

В системе видеонаблюдения – более 189 тыс. камер по всему мегаполису. «Безопасный город» – помощь не только в раскрытии преступлений, но и в профилактике нарушений порядка в общественных местах: в транспорте, торговых центрах и т. д. Это касается как жизни города в обычном режиме, так и массовых мероприятий, во время которых риск актов вандализма и краж всегда выше.