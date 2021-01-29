Челябинские общественники решили проблему мобильности инвалидов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 18:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено общественным движением «ЗА ПРАВДУ»

Для инвалидов с ограниченной подвижностью, особенно детей, большую проблему составляет подъем и спуск по лестницам в подъездах многоэтажных жилых домов. Пандусы установить далеко не везде возможно. Активисты Челябинского регионального отделения общественного движения «ЗА ПРАВДУ» в результате более чем двухлетних трудов смогли найти решение, оно им видится в приобретении гусеничных подъемников.

Координатор направления по помощи инвалидам Ирина Сапогова отлично знает о проблемах, встающих перед родителями, воспитывающими таких детей. Она сама растит сына с ограниченными возможностями по здоровью. И она с 2018 года занималась проработкой ряда вариантов решения проблемы передвижения детей-инвалидов в подъездах. Большая часть челябинских подъездов попросту не сумеет вместить в себя пандусы, поскольку слишком узки для этого. И вот в конце 2020 года случился прорыв – совместно с представителями администрации удалось выработать решение. По нему каждая семья, воспитывающая ребенка, который не может самостоятельно передвигаться (а таких в области насчитывается более сотни), получит собственный гусеничный подъемник. С его помощью ребенок сможет подниматься и спускаться по лестнице.

Всего за месяц при помощи «заправдинцев» уже 6 семей получили такие подъемники. Активисты уверены – в обозримом будущем им удастся помочь всем нуждающимся в этом уникальном механизме. Для всех заинтересованных в подъемнике они записали свое видео. Связаться с представителями движения можно через ряд социальных сетей:

«ВКонтакте»,

«Одноклассники»,

Фейсбук,

Инстаграм,

Ютуб,

Твиттер