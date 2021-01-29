Умер театральный фотограф Михаил Белоцерковский

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29 января 2021, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: InterMedia

Фото: соцсети

Театральный фотограф Михаил Белоцерковский скончался в возрасте 76 лет 28 января 2021 года. Информация об этом появилась на его страничке в фейсбуке. Он умер в больнице, накануне оказавшись в реанимации из-за проблем с лёгкими.

Михаил Белоцерковский родился в 1944 году. Его театральная карьера началась с работы в Малом театре, куда его привёл актёр Виталий Коняев и где он работал администратором. Впоследствии также трудился в театре на Малой Бронной, театре Вахтангова, театре Эстрады, театре «Ромэн», а также в газете «Аргументы недели». Последние семь лет занимался театральной фотографией – в этом деле ему помогало личное знакомство со многими актёрами, облегчая с ними контакт. Успел провести несколько масштабных выставок своих работ.

- Театр всегда был для меня храмом искусства, где совершалось таинство слов и действий того или иного исполнителя. Мне всегда хотелось прикоснуться к этим удивительным людям. Мне трудно было представить, что они такие же, как мы, – говорил Белоцерковский.