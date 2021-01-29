В Челябинске перекроют движение во время несогласованного митинга

Аргументы Недели → Общество

29 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Ограничение пешеходного и автомобильного движения будет организовано в местах возможного проведения акции в воскресенье, 31 января.

Такую информацию распространило ГУ МВД по Челябинской области. «Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий, не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство», – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства напомнили, что за участие в несогласованных митингах возможен штраф в размере 20 тысяч рублей, обязательные работы, а также арест сроком до 15 суток. В случае повторных нарушений ответственность возрастает: значительно увеличивается штраф и срок ареста – до 30 суток. Наказание в виде штрафа или лишения срока свободы до пяти лет может грозить за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (например, выход на проезжую часть во время шествия и создание препятствий движению автотранспорта).

Еще строже наказание становится при организации несанкционированных акций.

Напомним, ранее об ответственности за участие в несогласованных митингах напомнила челябинцам администрация города.