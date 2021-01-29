ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Кубань стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте "майских указов"

, 15:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубань стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых упоминаемых в СМИ регионов в контексте "майских указов" Владимира Путина.

Первое место в топе занял Краснодарский край с медиаиндексом 307 382,6. Период исследования затронул январь — декабрь 2020 года.

В частности, СМИ писали о: досрочной реализации в Краснодарском крае ремонта 180 километров дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", увеличении экспорта сахара в 16 раз в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и другом.

Второе и третье места в рейтинге достались Татарстану и Нижегородской области с медиаиндексами 281 649,1 и 259 168,3 соответственно.

Kub