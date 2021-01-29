Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на юго-востоке Москвы

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29 января 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы открыл в Нижегородском районе пятый в столице флагманский центр госуслуг «Мои документы».

Он отметил, что, несмотря на пандемию и возможность людей получать услуги онлайн, столичные МФЦ посещают порядка 70 тыс. человек в сутки. Поэтому власти Москвы продолжают развивать эту сферу.

«Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика, внутреннего содержания, технологических, организационных возможностей, чтобы комфортнее были наши МФЦ. Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры, которых, флагманских центров, уже сегодня пять. Здесь весь набор услуг и для населения, и для малого бизнеса, для оформления транспорта и так далее. Так что эта работа не прекращается. Мы в этом году уже запускаем второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе такой центр был», - заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы уточнил, что новые флагманские МФЦ открывают рядом с транспортными узлами, как, например, в Нижегородском районе, где создан один из крупнейших ТПУ, соединяющий и метро, и МЦК, и пригородное железнодорожное сообщение.

Сергей Собянин рассказал о работе сотрудников МФЦ в условиях пандемии коронавируса:

«Оформляют листы нетрудоспособности, помогают с поиском работы, то есть полностью включены в эту огромную работу. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить работников МФЦ за их героический труд во время пандемии».

Пресс-служба мэрии Москвы сообщает, что в Москве работает 132 центра "Мои документы", включая 126 районных центров, 5 флагманских центров в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО и ЮВАО, а также Дворец госуслуг на ВДНХ.

В ТиНАО открыты 15 территориальных подразделений приёма и выдачи документов.

В центрах "Мои документы" имеется свыше 7 тыс. окон приёма. В них работают более 10 тыс. человек, которые предоставляют свыше 270 услуг – 98% из них доступны по экстерриториальному принципу, т.е. всем жителям Москвы независимо от места регистрации.