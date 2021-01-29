Герою своего времени

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29 января 2021, 13:06 [ «Аргументы Недели», Наталья Глазунова ]

Фото: Александр Барыкин; На снимке: открытие мемориальной доски В.А. Стрелкову

В понедельник, 25 января, состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почётному гражданину города Арзамаса, Почетному ветерану труда АО «АПЗ» Виктору Александровичу Стрелову.

В этот день год назад не стало Виктора Александровича Стрелова. После его кончины руководство АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» и профсоюзная организация предприятия выступили с инициативой увековечить память об этом человеке – установить мемориальную доску на доме, в котором он жил с 1976 по 2020 год. Предложение поддержали руководство Арзамаса, депутаты городской Думы, а также члены городского Совета хранителей наследия. Все работы по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию памятного знака взяло на себя АО «АПЗ».

На торжественном мероприятии присутствовали руководство завода, представители администрации Арзамаса, городского и заводского Совета ветеранов, родные и близкие Виктора Александровича Стрелова – жена Наталья Дмитриевна, сын Дмитрий.

Фото: Александр Барыкин; На снимке: мемориальная доска В.А. Стрелкова

– Сегодня в жизни города знаменательный день, – обратился к присутствующим председатель городской Думы Игорь Плотичкин. – Мы открываем мемориальную доску Почетному гражданину города Виктору Александровичу Стрелову. Этот талантливый человек занимался разработкой уникальных приборов для военной промышленности страны. А когда был выбран депутатом Верховного Совета, продолжил работу по строительству городского водовода «Слизнево-Арзамас», необходимого в те годы. Виктор Александрович был неравнодушен к проблемам заводчан и жителей города. Память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.

Председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин больше 10 лет поддерживал дружеские отношения с семьей В.А. Стрелова и с ним лично.

– Виктор Александрович был настоящим приборостроителем, – сказал Александр Николаевич. – Он всегда интересовался жизнью завода, с интересом слушал о том, как развивается предприятие. Это был скромный и ответственный человек. Мы всегда будем помнить о нем.

Фото: Александр Барыкин; На снимке: открытие мемориальной доски В.А. Стрелкову

В завершение мероприятия участники возложили цветы к новой мемориальной доске.

Основные вехи биографии

Виктора Александровича Стрелова (1.09.1938 г. – 25.01.2020 г.)

1961-2002 гг. – работа на Арзамасском приборостроительном заводе.

1973 г. – удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.

1974 г. – избран депутатом Верховного Совета СССР.

1978 г. – присвоено звание «Почетный гражданин города Арзамаса».

Комментарии

Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»:

– К сожалению, я не был знаком с Виктором Александровичем Стреловым. Но я помню тот день, когда на завод пришла печальная весть о его кончине. Это было потрясением для приборостроителей. Жаль, что мы не смогли пообщаться лично, но из рассказов о нем я понимаю: это был скромный, порядочный человек и профессионал в своем деле. Нам бы таких Стреловых побольше на предприятии. На таких людях и держится завод.

Евдокия Стрелова, сестра В.А. Стрелова:

– Брат был настоящим тружеником и очень скромным человеком, он никогда не выказывал, что занимает высокий пост. Любил свою семью, воспитал двоих сыновей, оба стали военными. Он и нам заменил отца. По всем серьезным вопросам мы ехали к нему за советом. Для нас сегодняшнее мероприятие трогательное и волнительное. Огромное спасибо АПЗ за то, что увековечили его память.