Правительство побеждает бедность только на бумаге

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29 января 2021, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Российское правительство и президент страны Владимир Путин за последние дни неоднократно поднимали вопрос о сокращении бедности и улучшении экономической обстановки. В ходе выступления 28 января глава государства указал на необходимость повышения мер социальной поддержки россиян.



Серьёзное недовольство существующим положением в стране заметно у молодёжи, сообщили в Левада-Центре. Раздражение людей накопилось не сразу, а в течение нескольких лет стагнации экономики, падения доходов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что правительство будет принимать усилия для ликвидации социального неравенства путём создания новых рабочих мест, поддержки бизнеса, вложения инвестиций. Министерству труда по итогам прошлого года благодаря мерам государственной поддержки сократило уровень безработицы почти на 6%.



Большие надежды у правительства на новую форму расчёта прожиточного минимума. В пояснительной записке к законопроекту о новом МРОТе указано, что размер будет увеличен до 11,3 тысячи рублей. Но даже с учётом ежегодной корректировки МРОТ не сможет превысить уровень инфляции. В результате величина прожиточного минимума с 2013 года по факту остаётся без изменений. Результаты чиновники смогли «нарисовать» только на бумаге.



