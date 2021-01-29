Рособрнадзор назвал даты государственных экзаменов для выпускников

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

ученик, фото: pixels.com

В Рособрнадзоре рассказали, когда состоятся государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11 классов, которые не планируют поступать в университеты. Отмечается, что ученикам нужно будет сдать только два экзамена.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике - с 3 по 17 сентября 2021 года», - говорится в пресс-службе ведомства.

При этом детям с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата достаточно будет сдать по личному выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Рособрнадзор пояснил, что задания будут составлены на основе спецификаций ЕГЭ, документов, которые определяют содержание заданий госэкзамена. Также до 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют на сайте Федерального института педагогических измерений.