ВУЗы Кубани вернутся к очному обучению в феврале

Аргументы Недели → Общество

29 января 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сайте Минобрнауки РФ опубликовали постановление, согласно которому подведомственные министерству ВУЗы вернутся к очному обучению 8 февраля нынешнего года. В числе таких организаций КубГУ и другие высшие учебные заведения Кубани.



В документе также указано, что университеты должны быть готовы вернуться к ограничениям в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



Также при возвращении к традиционному формату обучения ВУЗы должны будут соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора: масочный режим, измерение температуры, соблюдение социальной дистанции и т.д.