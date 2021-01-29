ВУЗы Кубани вернутся к очному обучению в феврале

На сайте Минобрнауки РФ опубликовали постановление, согласно которому подведомственные министерству ВУЗы вернутся к очному обучению 8 февраля нынешнего года. В числе таких организаций КубГУ и другие высшие учебные заведения Кубани.
В документе также указано, что университеты должны быть готовы вернуться к ограничениям в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Также при возвращении к традиционному формату обучения ВУЗы должны будут соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора: масочный режим, измерение температуры, соблюдение социальной дистанции и т.д.
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