Сергунина: Более 280 тыс школьников прошли обучение в детских технопарках столицы

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29 января 2021, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что с 2016 года более 280 тыс. московских школьников прошли обучение в детских технопарках.

«Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тыс. московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям - от технических до творческих специальностей», - рассказала Сергунина.

Она также отметила, что обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами - индивидуально или в команде. Сообщается, что программы обучения охватывают такие перспективные сферы, как робототехника, информационные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), интернет вещей, космонавтика, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатика, промышленный дизайн, 3D-технологии, радиоэлектроника и создание композитных материалов.

«Здесь дети знакомятся с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создают свои первые изобретения - от робота-вратаря до интерактивного учебника. Первая такая площадка появилась в столице в 2016 году. Сегодня их уже 18 и они есть практически в каждом округе города. В них разместились 88 лабораторий с самым современным оборудованием», - уточнила вице-мэр.

В разработке программ технопарков и процессе обучения принимают участие представители партнеров, среди которых 171 компания и 41 образовательное учреждение, включая ведущие вузы: МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт (МАИ), Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д.И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).