Молодое поколение не видит смысла в работе

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29 января 2021, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Все больше молодёжи-зумеров не видят никакого смысла в работе сразу по завершении учебного процесса из-за... разрыва между желаемым уровнем дохода и суровой действительностью. В западных странах эта тенденция обозначилась ещё 5-6 лет назад, в России проблема встала во весь рост в последние годы.

Пандемия резко обострила ситуацию, ведь переход на удаленную работу и сокращение/закрытие многих, ранее успешных компаний усилило темпы снижения спроса на человеческий труд. Особенно снизился спрос на неопытных молодых специалистов, которых, как показывает практика, зачастую приходится ещё и доучивать за счёт компании во время рабочего процесса.

Так, после отмены московскими властями обязательной «удаленки» вернуть всех сотрудников в офис собирается лишь каждая четвёртая столичная компания. Остальных удаленная работа вполне устраивает, ведь позволяет экономить на аренде и содержании офисов, транспортных расходах сотрудников, да и зарплатах зачастую тоже.

Молодёжь, сталкиваясь с таким подходом работодателей, демотивируется изначально. Воспитанные на красивых картинках жизни инстаблогеров, селебрити и просто друзей из соцсетей, предпочитающих выставлять напоказ свою якобы «роскошную» жизнь, зумеры не видят никакого смысла в карьере: зачем начинать работать на зарплате в 20-30 тысяч рублей с неясными перспективами, если можно ничего не делать, а просто попытаться стать блогером или стримером, сидя на полном обеспечении у родителей?

Работодатели тоже не видят особого смысла в таких сотрудниках. Многие жалуются, что за молодежь зачастую приходится все переделывать, зумеры плохо обучаемы и обладают зачастую значительно более низкой квалификацией, эрудицией и менее широким кругозором, чем миллениалы или представители более старших поколений. Эта тенденция проявляется все отчетливее из-за снижения качества образования в последние годы. Что ещё более неприятно - лояльность зумеров компании-работодателю, как правило, находится на уровне «около нуля», так как они не считают нужным тратить лучшие годы своей жизни на такую скучную вещь, как работа.

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