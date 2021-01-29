Восстановлением челябинского хоккеиста от травмы займется благотворительный фонд

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29 января 2021, 10:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Фонд святой Екатерины занялся помощью челябинскому хоккеисту Максиму Тарасову. Председатель совета Фонда и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин взял на себя связанные с длительной реабилитацией расходы.

Одна из тренировок в конце 2020 года закончилась драматично для юного спортсмена, он получил перелом шейных позвонков. Уже в начале этого года Тарасова перевели в екатеринбургский медицинский центр, где за помощь ему взялась специализированная бригада, состоящая из реабилитологов, массажистов, психолога и ряда других специалистов. По отзывам главного врача медцентра Андрея Ярунина, сразу по прибытию молодой человек мог сидеть на кровати лишь 7-10 секунд. Сейчас, благодаря общим усилиям, этот срок увеличился. Теперь ему предстоит вновь научиться владеть своим телом хотя бы на уровне простейших бытовых моментов. Весь комплекс мер по реабилитации выливается в немалую сумму, поэтому благотворители не остались в стороне от чужого горя, и решили оказать свою помощь.

Эту историю прокомментировал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины: «Предложили свою помощь, и 6 января спортсмен был доставлен в Екатеринбург. В таких вопросах главное - оперативность, чтобы не упустить момент. Сегодня приятно видеть, с каким стремлением и упорством занимается Максим. Закаленный спортом и льдом характер налицо».