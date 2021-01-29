На челябинской свалке могут высадить деревья

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29 января 2021, 08:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Алексей Текслер. Фото Людмилы Ковалевой (Южно

В будущем на месте челябинской городской свалки появится зеленый холм, который, возможно, укрепят ещё и деревьями. Такое предложение высказала сегодня, 29 января, вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Сегодня Челябинск с рабочим визитом посетила целая команда федеральных чиновников. В неё помимо вице-премьера вошли глава Росприроднадзора Светлана Радионова и первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов. Подробности их визита сообщил с места событий телеграм-канал «Южноуральская панорама». Первым этапом их рабочего дня стало посещение Челябинской городской свалки. На предложение Абрамченко Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, заявил, что такое решение уже прорабатывается. Специалисты, занимающиеся рекультивацией, уже работают над планом высадки деревьев. Корневая система деревьев предотвратит оползни со склонов холма, и предотвратит размывание насыпанного слоя почвы. Если проектировщики сочтут возможным такую высадку, то она будет произведена.

Известно, что дальнейшей точкой для высоких гостей станут промышленные предприятия Группы «Мечел» и ЧТПЗ. В планах также посещение поста наблюдения за промышленными загрязнениями и знакомство с работой Центра экологического мониторинга.