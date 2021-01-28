Медикам скорой помощи запретили читать, есть и спать по дороге к больному

Врачам скорой помощи запретили читать, есть и спать по дороге на вызов, а также каким-либо образом отвлекать водителя. Минтруд России выпустил новые правила охраны труда в медорганизациях.
Нельзя хранить и применять лекарства без этикеток, в поврежденной упаковке, пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами и оборудованием, медицинскими изделиями, незарегистрированными в России.
Ногти медиков должны быть коротко подстрижены, не допускается никаких сложных дизайнов и покрытий на ногтях. Приказ ведомства регламентирует глубину декольте, длину юбок медперсонала. Запрещается носить одежду из шерсти, шёлка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, чтобы не допустить электрических разрядов.
Сопровождение пациента родными или близкими в автомобиле скорой помощи разрешат, если при этом число пассажиров не превысит число мест в машине, установленных заводом-изготовителем.