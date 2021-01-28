В Подмосковье запустят карту «Тройка»

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28 января 2021, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

карта "Тройка", фото: mosmetro.ru

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова сообщила, что в Московской области готовы запустить карту «Тройка». Ее уже протестировали в Королеве.

«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области протестирована в городе Королёве. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королёва. Всё работает корректно», - пояснила она, отметив, что с 1 февраля карта будет запущена на всех городских маршрутах региона.

Кроме того, Кротова уточнила, что новый объединённый проездной на основе карт «Тройка» и «Стрелка» появится в сентябре.