В Подмосковье запустят карту «Тройка»

28 января 2021, 21:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова сообщила, что в Московской области готовы запустить карту «Тройка». Ее уже протестировали в Королеве.
«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области протестирована в городе Королёве. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королёва. Всё работает корректно», - пояснила она, отметив, что с 1 февраля карта будет запущена на всех городских маршрутах региона.
Кроме того, Кротова уточнила, что новый объединённый проездной на основе карт «Тройка» и «Стрелка» появится в сентябре.
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